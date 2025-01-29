Областной слет наставников и молодых педагогов стартовал в Балашихе

Педагогические мероприятия начались в средней школе № 14 в Балашихе. Слет молодых педагогов и слет «Учитель — учителю» собрали лучших представителей образовательной сферы.

В этом году событие проходит в рамках программы инновационной площадки Балашихи — Центра наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами.

Участниками стали 335 педагогов из 29 муниципальных образований Подмосковья, Москвы, Белгородской и Нижегородской областей.

Также на церемонии открытия наградили финалистов муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют — 2024». Кроме того, удостоверения муниципального наставника Балашихи получили 80 педагогов.

«Наставничество в России набирает силу, меняет свой статус в системе учительского роста. Балашиха в этом направлении показывает положительный пример: эффективная работа с молодыми кадрами и практический опыт наставников востребованы и признаны флагманскими в Московской области», — отметила директор Ресурсного центра педагогического образования Московской области Ольга Мишина.

На слете провели три линейки мастерских и почти 50 мастер-классов различной тематики. Педагоги обменялись опытом, а также поучаствовали в двух интерактивных экскурсиях.