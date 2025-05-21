Областной слет движения «Школа безопасности» начался в Наро-Фоминском округе

Открытие соревнований всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» состоялось в детском оздоровительном лагере «Литвиново». Слет собрал около 460 юношей и девушек со всего Подмосковья.

Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки, полученные при изучении дисциплин «Основы безопасности и защиты Родины» и «Физическая культура». Ребята будут соревноваться в обустройстве лагеря и организации быта в полевых условиях, ориентировании на местности, оказании первой помощи, спасении пострадавшего в природной среде, поисково-спасательных работах и эстафетах, комплексных силовые упражнениях и других испытаниях.

В слете принимают участие 46 команд — победителей муниципальных этапов, которые разбили на две возрастные группы. Наро-Фоминский

округ представляют команда «Верность» из Апрелевской школы № 1 в младшей возрастной категории и коллектив «Верея» из Верейской школы № 1 в старшей.

Соревнования будут продолжаться до 24 мая. Команда-победитель представит Московскую область на соревнованиях Центрального федерального округа.