Областной семинар по вопросам профориентации в медицине прошел в Балашихе

В гимназии № 1 имени Героя РФ А. В. Баландина прошел региональный семинар «Шаг навстречу медицине: формируем будущее вместе!». Мероприятие собрало представителей Балашихинской больницы, университета Вернадского, Государственного университета просвещения и колледжа «Энергия». Семинар стал платформой для обсуждения актуальных вопросов профориентационной работы в медицинских классах и собрал участников из четырех округов Подмосковья.

Центральной темой семинара стало значение правильного выбора профессии для молодежи. Как отметила региональный координатор Единой модели профориентации «Билет в будущее» Наталья Баранникова, выбор профессии — это один из первых и самых важных выборов, который влияет на жизненный путь человека. Она подчеркнула важность подобных мероприятий для реализации профориентационного компонента в образовательных учреждениях, добавив, что необходимо не только предоставить теоретические знания, но и дать возможность учащимся участвовать в реальных процессах, чтобы они могли примерить на себя различные профессии, особенно в области медицины.

В ходе семинара особое внимание было уделено роли образовательных учреждений в выборе профессионального пути школьников и необходимости развития медицинского образования. Спикеры поделились своим опытом вовлечения учащихся в углубленное изучение профильных программ, что способствует увеличению числа квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения.

Программа семинара включала разнообразные лекции, мастер-классы и профессиональные пробы по различным направлениям медицины, от педиатрии до стоматологии. Участники получили возможность ознакомиться с новыми дидактическими и методическими материалами по реализации профильных программ, представленными издательством «Просвещение».

Семинар был организован в рамках федерального проекта «Билет в будущее», который направлен на раскрытие талантов молодежи и осознанный выбор карьеры. Это мероприятие стало важным шагом к формированию будущих специалистов в области медицины и поддержке молодежи в их стремлении найти свое призвание.