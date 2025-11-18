Областной семинар по практикам дошкольного образования прошел в Сергиевом Посаде

Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа

Марафон педагогических достижений для воспитателей и специалистов дошкольного образования прошел 18 ноября на базе дошкольного отделения № 2 Сергиево-Посадской второй школы. Мероприятие, организованное областным Центром дошкольного образования, проводится уже в шестой раз.

На одной площадке для профессионального диалога собрались около 70 педагогов из городов Московской области. Основной темой стало социально-коммуникативное развитие детей.

Большой отклик участников вызвали представленные на выставке современного игрового оборудования инновационные практики — виртуальный музей, игровой деревянный комплекс, игры для популяризации семейного чтения и настоящая мультстудия.

Марафон доказывает, что дошкольное образование динамично развивается и предлагает новые и эффективные решения для воспитания подрастающего поколения.

