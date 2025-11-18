Областной семинар по практикам дошкольного образования прошел в Сергиевом Посаде

Марафон педагогических достижений для воспитателей и специалистов дошкольного образования прошел 18 ноября на базе дошкольного отделения № 2 Сергиево-Посадской второй школы. Мероприятие, организованное областным Центром дошкольного образования, проводится уже в шестой раз.