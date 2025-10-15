Областной семинар педагогов пройдет в Ленинском округе

Представители разных муниципалитетов Подмосковья соберутся в детском саду № 3, входящем в состав образовательного центра «Лидер». Гости смогут на практике ознакомиться с организацией обучающего процесса и увидеть, как он реализуется в этом учреждении.

Приоритетным направлением воспитания в детском саду № 3 является развитие гибкого мышления. Например, педагоги используют на занятиях по математике программу Паттерсон, где акцент делается не на механическое заучивание, а на глубокое понимание принципов. Детям должны самостоятельно, опираясь на опыт и логику, находить решения, а не получать их в готовом виде.

«Важно не просто научить ребенка считать, а развить его способность к работе с числами, логическому мышлению и классификации объектов. В этом нам помогает данная прогрессивная программа», — рассказала воспитатель Ирина Болтенкова.

В детском саду также оборудованы интерактивные зоны и современные игровые пространства, расположенные в коридорах и других локациях. В учреждении создан военно-патриотический музей.

«Мы знакомим детей с оружием и формой солдат прошлых лет, рассказываем о взаимовыручке и поддержке между бойцами, о значимости музыки в военное время и многом другом», — рассказала старший воспитатель детского сада Анастасия Ерохина.

Напомним, что в прошлом году детский сад № 3 вошел в десятку лучших дошкольных учреждений региона.