Сегодня 13:32 Областной семинар об уходе за паллиативными пациентами провели в Луховицах Фото: Ольга Иосипенко Подмосковье

Подмосковье

Здравоохранение

Больницы

Врачи

Медицина

Луховицы

Подмосковье

В Луховицах состоялся научно-практический семинар, посвященный применению респираторной поддержки при хронической дыхательной недостаточности у паллиативных пациентов. В мероприятии приняли участие врачи паллиативной службы, реаниматологи, терапевты и специалисты первичного звена.

К семинару присоединились участники из Луховиц, Коломны, Можайска, Егорьевска, Серебряных Прудов и Химок. Семинар организовали специалисты Луховицкой больницы по инициативе координационного центра паллиативной медицинской помощи Минздрава Московской области. Участников приветствовали главный внештатный специалист по паллиативной помощи региона Ирина Ушканенко и исполняющая обязанности главного врача Луховицкой больницы Наталья Киндякова.

Фото: Фото Ольги Иосипенко 1/2 Фото: Фото Ольги Иосипенко 2/2

В рамках встречи специалисты обсудили теоретические и практические аспекты оказания помощи пациентам с нарушениями дыхания. С докладом выступил врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, заведующий сомнологическим кабинетом Университетской клинической больницы № 1 Первого МГМУ имени И. Сеченова Александр Пальман, который также ответил на вопросы коллег.

Практическая часть семинара позволила врачам познакомиться с современным оборудованием для дыхательной поддержки, изучить различные модели медицинских устройств и самостоятельно протестировать их работу. Участники смогли оценить особенности разных масок, режимы работы аппаратов и почувствовать особенности применения техники не только в роли специалистов, но и пациентов.

Фото: Фото Ольги Иосипенко 1/3 Фото: Фото Ольги Иосипенко 2/3 Фото: Фото Ольги Иосипенко 3/3

«Хотя для специалистов паллиативного профиля подобные мероприятия в нашем координационном центре проходят на регулярной основе, мы организуем и выездные научно-практические семинары, на которых участники получают знания теоретического курса, а также возможность улучшить практические навыки», — подчеркнула Ирина Ушканенко.