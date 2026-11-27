В школе № 1 в Химках прошел выездной методический семинар «Эффективная работа психолого-педагогической службы образовательной организации». Встреча объединила специалистов из Химок, Краснознаменска, Молодежного, Одинцовского, Сергиево-Посадского округов и Шаховской.

Цель встречи — укрепить профессиональные компетенции специалистов и повысить качество психолого-педагогического сопровождения школьников.

«Для нашей школы большая ответственность и одновременно возможность принимать мероприятие регионального уровня. Особенно ценно, что специалисты не ограничиваются теорией, а разбирают реальные рабочие ситуации и делятся инструментами, которые можно применять на практике. Такой профессиональный обмен помогает находить более эффективные решения в интересах детей», — отметила директор школы № 1, депутат Галина Болотова.

Основные вопросы семинара — профилактика и раннее выявление проблемных ситуаций. Эксперты Корпоративного университета развития образования представили нормативно-правовые основы профилактической работы, разобрали особенности учета отдельных категорий несовершеннолетних в региональной системе «Моя школа», а также инструменты управления проблемными ситуациями. Практическую часть дополнили разборы кейсов и кейс-сессия «Звонок для учителя».

«Сегодня перед школьными психологическими службами стоят серьезные задачи. Решать их эффективно можно только при постоянном профессиональном развитии. Мы последовательно работаем над тем, чтобы наши образовательные учреждения внедряли современные подходы и располагали всеми необходимыми инструментами для поддержки учеников», — подчеркнула начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Полученные знания и практические инструменты педагоги-психологи смогут использовать в работе, чтобы своевременно выявлять трудности, предупреждать риски и оказывать детям необходимую поддержку.