Областной семинар для работников дошкольного образования прошел в Воскресенске

Мероприятие состоялось на базе дошкольного отделения средней школы № 2. В семинаре приняли участие педагогические работники дошкольного образования из разных городов Подмосковья.

Более ста педагогов из Воскресенска, Бронниц, Жуковского, Раменского познакомились с принципами отбора оборудования и комплексными решениями организации образовательной среды «Детский сад — начальная школа». На встрече также обсуждались вопросы физической готовности детей к обучению в начальной школе. Для педагогов провели мастер-класс со степ-платформами.

В работе семинара приняли участие заместитель директор Московского областного центра дошкольного образования Вероника Сорокина и специалист по учебно-методической работе центра Елена Казакова.

Мероприятие провели в рамках реализации проекта «Предшкола: стандарт детского сада».