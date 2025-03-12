Областной семинар для неонатологов прошел в перинатальном центре в Щелкове

В Щелковском перинатальном центре прошел семинар для врачей-неонатологов. Мероприятие возглавила главный внештатный специалист кандидат медицинских наук заместитель главного врача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра в Балашихе Анастасия Петрова.

Главный врач перинатального центра в Щелкове Андрей Пастарнак поприветствовал участников и подчеркнул, что важно обмениваться профессиональным опытом для улучшения качества помощи новорожденным.

На мероприятии обсудили актуальные вопросы, уход за малышами, грудное вскармливание, провели тренинг по реанимации и стабилизации в родильном зале.

Отметим, что сотрудники Щелковского перинатального центра регулярно повышают квалификацию, для того чтобы обеспечивать качественную медицинскую помощь.

Ранее в Подмосковье открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона.