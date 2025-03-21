Областной профориентационный фестиваль для школьников прошел в Можайске

Мероприятие «Путь навыков», ориентированное на популяризацию рабочих профессий среди подрастающего поколения, состоялось в Можайском культурно-досуговом центре. Фестиваль организовал областной Центр опережающей профессиональной подготовки при поддержке Министерства образования региона.

Фестиваль посетили около 500 учеников восьмых-девятых классов из разных школ округа. Девушки и юноши с интересом пробовали себя в роли криминалиста, кондитера, парикмахера, слесаря, а некоторые команды даже создали свой собственный короткометражный мультфильм.

Организатор мероприятия Ирина Кузнецова рассказала, что Центр опережающей профессиональной подготовки проводит такие фестивали уже третий сезон. На площадке в Можайске были представлены пять учебных заведений. Педагоги и студенты колледжей подготовили для ребят мастер-классы по 10-12 минут.

«Школьники познакомились с профессиями, которым они смогут обучиться в данных учебных заведениях, попробовали сделать что-то своими руками, пообщались со студентами — вчерашними школьниками, которые проходят обучение и могут поделиться уже полученным опытом», — отметила Ирина Кузнецова.