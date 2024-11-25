Мастер-класс по аппликации провели для детей в Воскресенске

В Воскресенске провели мероприятия для детей в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В Центральной библиотеке прошел мастер-класс по аппликации, а во Дворце культуры «Цементник» — игровая программа «Дед Мороз — именинник».

В Центральной детской библиотеке прошла игра-викторина. Ребята узнали, что родина Деда Мороза — Великий Устюг. Именно там открывают специальную почту и принимают желания со всей страны. Дошкольникам рассказали о героях русской мифологии, родственниках Деда Мороза и его «коллегах» в других странах. В конце беседы ребята приняли участие в мастер-классе по аппликации.

Методисты Дворца культуры «Цементник» провели игровую программу «Дед Мороз — именинник!». В атриуме ребята пели песни, танцевали и передали привет Деду Морозу по волшебной связи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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