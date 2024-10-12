Областной проект «Ребята-дошколята» стартовал в Дмитрове

Дмитровские «орлята-дошколята» развивают на занятиях качества эрудитов. Одноименный проект стартовал в детских садах округа. Недавно воспитанники группы № 5 учились развивать наблюдательность, внимательность, воображение и хорошую память.

Региональный проект «Ребята-дошколята» направлен на всестороннее развитие детей дошкольного возраста. В его рамках воспитанники изучают основы различных наук, творят и учатся взаимодействовать с окружающими.

Воспитанники подготовительной к школе группы № 5 «Золотая рыбка» провели второе занятие из цикла «Орленок-эрудит». Они постарались привить качества, которые ему присущи: наблюдательность, внимательность, воображение и хорошую память. Воспитатели помогали ребятам на протяжении недели. Вместе они смогли пройти увлекательные этапы игры: «Наблюдательность», «Смекалка», «Воображариум», «Дорисуй предмет» и «Рассели жильцов».

«Наши „орлята-дошколята“ с легкостью справились с заданиями и продемонстрировали знания, достойные эрудита. Занятия увлекают ребят своим разнообразными темами, способами выполнения, нестандартными решениями», — похвалила ребят воспитатель Анастасия Саржина.

А в дошкольном отделении «Колобок» Дмитровской школы № 8 прошло второе занятие для подготовительной группы № 8 под названием «Эрудит — это…». Дети знакомились с новыми терминами, находили закономерности и тренировали память. К ним в гости пришел Незнайка и попросил помочь друзьям-зверям. Для этого им нужно было отгадать загадки. Каждый персонаж нашел номер своего домика, а детям напомнили, что нужно обязательно знать свой адрес. Они также составили фигуры с помощью китайской головоломки «Танграм» и собрали математические пазлы

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