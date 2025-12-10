Областной праздник пройдет в парках Дмитровского округа 13 декабря

Жителей и гостей муниципалитета приглашают окунуться в атмосферу зимнего волшебства. В парках округа подготовили насыщенную и разноплановую программу для всех возрастов.

13 декабря в Дмитровском округе состоится областное мероприятие «Парки. Сказки. Торжество», посвященное наступающим новогодним праздникам.

В парках имени Ивана Лямина в Яхроме и «Сосновый бор» в Дмитрове с 11:00 до 14:00 гостей ждут встреча с Дедом Морозом и анимационная программа. Кроме того, в 10:00 парк имени Лямина приглашает на активную разминку, а в 10:30 — на спортивную эстафету. В парке «Сосновый бор» в 15:00 начнется программа «Праздник с доставкой на дом, а в 15:30 — интеллектуальный квиз „Соображай“.

14 декабря в 15:00 в парке «Сосновый бор» пройдут развлекательная программа «Вместе веселее» и квиз «Угадай кто?» от театра «Большое гнездо».

«Каждый найдет развлечение по душе: от спортивных стартов до интеллектуальных игр и встречи со сказкой. Приходите всей семьей, чтобы зарядиться предновогодним настроением и унести с собой самые теплые воспоминания этой зимы!» — обратился к жителям глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.