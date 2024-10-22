Областной праздник «Отцы и дети» прошел в парке в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском городском парке прошло областное мероприятие «Отцы и дети». Для жителей подготовили интересную развлекательную программу с мастер-классами и тематической фотозоной.

Для юных гостей подготовили увлекательный квест, а также веселую анимационную программу.

На протяжении праздника работала чайная станция, где можно было согреться у очага.

Для всех провели мастер-класс по изготовлению деревянных карандашниц. Эта станция пользовалась спросом. Жители с удовольствием сделали предмет канцелярии, который забрали домой на память.

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