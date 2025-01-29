Областной праздник ко Дню студента прошел в парке в Дедовске

В День российского студенчества для молодежи была организована развлекательная программа «ЗАЧЕТный парк». Это мероприятие прошло в 90 парках Подмосковья.

Отдохнуть от экзаменов и сессии учащиеся колледжей и университетов смогли в парке «Фабричный» в Дедовске.

Студентам и девушкам с именем Татьяна бесплатно выдавали напрокат коньки. На катке молодых людей ждал танцевальный батл и дискотека «Стипендия пришла». А после состоялись кулинарный мастер-класс, квиз и беспроигрышная лотерея.

«Я думаю, что этот праздник для многих студентов важен. Его многие отмечают… Они строят планы и думают о том, как отучиться, о будущем и о том, как у каждого все будет хорошо», — рассказала студентка Ксения Стрельникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил студентов Московской области с праздником.