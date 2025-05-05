Областной праздник к 80-летию Победы пройдет в парках Дмитрова 9 мая

В Дмитрове масштабно отпразднуют День Победы. Тематические мероприятия проведут в парках округа.

Так, праздник под названием «Подвиг. Память. Победа» проведут в парке имени И. А. Лямина в Яхроме и парке «Сосновый бор» в Дмитрове. Здесь организуют концерт с песнями военных лет.

Также для жителей будет работать тематическая фотозона. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах, викторине «Дети Победы» и акции «Вальс Победы».

Мероприятия к 9 мая пройдут также 10 и 11 мая. Гостей парков приглашают на спортивную разминку и эстафеты, волейбол и настольный теннис.

Кроме того, в парках состоятся творческий мастер-класс и «Свободный микрофон», семейная программа с играми.

«9 Мая — священная дата для каждого из нас. В этот день мы отдаем дань памяти героям, подарившим нам мирное небо. „Подвиг. Память. Победа“ — это повод вспомнить подвиг наших предков и вместе почувствовать дух великой Победы!» – отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Поучаствовать во всех мероприятиях можно бесплатно без возрастных ограничений.