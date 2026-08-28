Областной педагогический форум прошел в Коломне

В Коломне состоялся традиционный форум «Я — педагог Коломны», объединивший молодых специалистов сферы образования из муниципалитетов юго-востока Московской области. Участники обсудили актуальные вопросы работы в школе, обменялись опытом и познакомились с действующими мерами поддержки.

XII форум прошел 27 августа. В нем приняли участие более 200 молодых специалистов из восьми муниципалитетов юго-востока Подмосковья. В программу вошли круглые столы и открытые дискуссии, а также мастер-классы, творческие занятия и практические сессии. Основное внимание уделили вопросам, с которыми молодые специалисты сталкиваются в начале профессионального пути, и современным подходам к работе в школе.

Начальник управления образования администрации городского округа Коломна Янина Щеглова отметила, что привлечению молодых специалистов и созданию условий для их работы в регионе уделяется большое внимание. В рамках действующей системы поддержки педагоги могут получать ежемесячные выплаты, компенсацию аренды жилья и участвовать в программе социальной ипотеки.

В Коломне компенсацию аренды жилья уже оформил 71 педагог. Для специалистов, приехавших из других городов или не имеющих собственного жилья в Московской области, размер выплаты составляет 30 тысяч рублей в месяц.

Еще один механизм поддержки — наставничество. Опытные учителя помогают молодым коллегам адаптироваться в коллективе, осваиваться в профессии и развивать профессиональные навыки. Для студентов педагогических вузов также заключают целевые договоры, которые предусматривают последующее трудоустройство в образовательных учреждениях округа.

Восемь коломенских педагогов стали участниками программы социальной ипотеки. По ее условиям основную часть кредита выплачивает областной бюджет, тогда как специалисту необходимо оплачивать проценты.

Школы городского округа Коломна полностью укомплектованы педагогическими кадрами. При отсутствии кадрового дефицита основное внимание теперь сосредоточено на привлечении молодых специалистов, их адаптации и формировании преемственности поколений в системе образования.