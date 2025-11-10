Областной патриотический конкурс «Сыны Отечества» прошел в Химках

В школе «Лига первых» провели областной патриотический конкурс «Сыны Отечества». В мероприятии принимали участие 69 команд кадетов из 24 округов Подмосковья.

Программа соревнований была насыщенной и разнообразной. Ребята демонстрировали свои умения в военно-прикладных дисциплинах: неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба, надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза на время. Отдельным испытанием стала проверка знаний в области военной медицины. В рамках исторической викторины участники вспоминали ключевые события и героев Великой Отечественной войны.

С напутственными словами к участникам обратились начальник Управления по образованию городского округа Химки Юрий Кандалов и главный специалист Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Надежда Обухова.

Такие конкурсы помогают кадетам развивать свои навыки, а также укреплять чувство командного единства и гордости за свою страну.