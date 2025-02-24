Областной патриотический фестиваль прошел в Раменском

На фестиваль «Голос Победы» было подано более тысячи индивидуальных и коллективных заявок от жителей Москвы и Московской области. С 14 января по 7 февраля оргкомитет рассматривал их и отобрал для дальнейшего участия 800 лучших: 545 в номинации «Вокальное искусство», 171 — в номинации «Художественное слово» и 84 — в номинации «Хореографическое искусство».

Обладателем Гран-при фестиваля стала Школа балета Александры Самойловой (Биокомбинатовская клубная система) из Лосино-Петровского округа. Приз коллективу вручила народная артистка России, кавалер Ордена Дружбы, обладатель золотой медали Евросоюза за достижения в области культуры хорового пения Елена Горячева.

Дуэт «Карамель» в составе Валерии Антонец и Дарьи Кислицкой из Детской школы искусств в городе Видное Ленинского округа был удостоен специального приза от Комитета семей воинов Подмосковья. Еще один артист Ленинского округа, Денис Гавриков из Центра культуры поселка совхоза имени Ленина, получил памятную медаль «Братья Барсаковы».