Областной открытый фестиваль «Играй на улице, оркестр!» пройдет в Егорьевске 25 мая

В Егорьевске 25 мая стартует III Областной открытый фестиваль «Играй на улице, оркестр!». На нем музыканты исполнят патриотические композиции и марши. Оркестры представят произведения в трех номинациях, сообщили в подмосковном Минкульте.

Композиции подготовят детские, любительские оркестры, а также профессиональные коллективы музыкальных учебных заведений.

Оценивать выступления приглашены композитор, дирижер, аранжировщик, руководитель оркестра Детского музыкального театра юного актера Алексей Скипин, заслуженный работник культуры России, художественный руководитель и главный дирижер духового оркестра Коломенской филармонии Александр Пономарев, заслуженный работник культуры МО, начальник управления культуры и туризма администрации Егорьевска Наталья Цыро и другие.

В ведомстве отметили, что первый фестиваль «Играй на улице, оркестр» прошел шесть лет назад. С каждым годом его популярность растет. В этот раз в нем поучаствуют 12 коллективов из Каширы, Егорьевска, Озер, Коломны, Королева, Можайска, Котельников, Ступина, Орехово-Зуева, Богородского и Раменского округов.

Концерт пройдет на Соборной площади Егорьевска. Начало в 12:00. Ограничение 0+.