Областной онкодиспансер в Балашихе начал сотрудничать с АО «Медицина»

Московский областной онкологический диспансер городского округа Балашиха заключил соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом «Медицина». Помощь для пациентов со злокачественными новообразованиями теперь станет доступнее.

Пациенты Московской области получат своевременную и качественную помощь по таким направлениям, как брахитерапия, радионуклидная терапия и лучевая терапия.

По словам главного врача областного онкодиспансера Владимира Асташова, на базе акционерного общества «Медицина» организовали подготовку медицинских физиков.

«Сотрудничество поможет и в научной деятельности, ведь у нас есть несколько уникальных методик, применение которых возможно только в рамках клинических исследований», — добавил он.

Напомним, что Московский областной онкологический диспансер открыли в Балашихе в 1966 году. Это ведущее специализированное лечебное учреждение третьего уровня. Пациентам со злокачественными новообразованиями там оказывают высокотехнологичную хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».