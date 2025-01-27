Областной музыкальный конкурс прошел во Фрязине

Долгожданное событие состоялось 26 января во Фрязинской детской школе искусств. Областной конкурс сольного и ансамблевого музицирования на духовых инструментах собрал 127 талантливых участников из городов Подмосковья.

Творческое состязание проходит на фрязинской земле уже во второй раз и собирает множество любителей музыки и искусства. Участники представили зрителям разнообразные музыкальные произведения, исполняемые на духовых инструментах. На сцене выступали как солисты, так и ансамбли. Возраст конкурсантов составлял от семи до 18 лет.

Жюри конкурса состояло из преподавателей высших учебных заведений в области искусств, что гарантировало высокие стандарты оценки выступлений и профессионализм в отборе талантов.

Музыкальный конкурс входит в Перечень творческих мероприятий, организуемых Министерством культуры и туризма Подмосковья. Он заслуженно получил статус рейтингового конкурса, что подчеркивает его значимость и престижность. Целью мероприятия является поддержка юных талантов в области музыки и развитие творческого потенциала участников.