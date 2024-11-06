Областной музыкальный фестиваль открылся в Черноголовке

Перенестись в эпоху барокко, погрузиться в мир музыки, услышать звуки органа жители и гости Черноголовки смогли на традиционном музыкальном фестивале «Культура и интеллект». Открылся он 2 ноября музыкальным спектаклем «Любовные недоразумения».

Идея необычной интерпретации вокальных произведений великих композиторов принадлежит выпускнице Московской и Женевской консерваторий Анастасии Черток.

«Сегодня мы привезли одну из наших лучших программ. Мы работали над ней очень долго. Мне кажется, что это очень интересная история о любовных отношениях великих композиторов», — рассказала Анастасия.

Зрители смогли стать участниками представления. На сцене разворачивался рассказ об удивительных любовных историях не только героев опер, но и их авторов, творивших в эпоху барокко.