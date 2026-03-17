Областной математический турнир прошел в Ногинске

Центр образования «Богородский» стал региональной площадкой VII турнира математических игр. В Ногинске собралось более 200 талантливых учеников четвертых-шестых классов из Богородского, Павлово-Посадского, Лосино-Петровского городских округов, готовых показать свои способности в решении нестандартных задач и продемонстрировать глубокие знания в области математики.

По итогам турнира были определены победители и призеры, которых наградили дипломами и ценными подарками от образовательного центра «Взлет».

Места распределились следующим образом: среди четвертых классов первое место занял Ломоносовский лицей Ногинска, второе — ребята из СОШ № 18 Павловского Посада, третье досталось учащимся Центра образования № 83 Богородского округа. Среди пятиклассников победу одержали учащиеся Православной гимназии имени Богородского. Второе место разделили учащиеся ЦО «Богородский» и ЦО № 5, а третье — ребята из Старокупавинского лицея, ЦО № 3 и ЦО № 10.

Среди шестых классов: победителем стал ЦО № 10 Ногинск, второе место поделили ЦО № 83 и СОШ № 18 Павловского Посада, третье место заняла СОШ № 10.

Математический турнир показал, что интерес к науке прививается через увлекательные и нестандартные задания.