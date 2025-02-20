Областной конкурс зимних забав прошел в Дмитровском округе

Мероприятие «Январские забавы» провели в Дмитрове. В нем поучаствовали 200 человек из 10 городов Подмосковья. Для них организовали интеллектуальные конкурсы, эстафеты и чаепитие.

Конкурс прошел в рамках программы «Активное долголетие» губернатора Московской области Андрея Воробьева. Самой старшей участнице — Раисе Медведевой из Подольска — 84 года.

«Такие события становятся настоящим праздником для наших жителей. Они объединяют людей разных поколений, способствуют развитию здорового образа жизни и создают атмосферу дружбы и взаимопонимания. Мы будем продолжать развивать программу „Активное долголетие“, чтобы каждый житель нашего муниципального округа мог найти занятие по душе», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

В конкурсе участвовали командами. Победителем стала сборная из Подольска. На втором месте оказалась команда из Одинцова. На третьем — сборная из Люберец.

После программы состязаний начались народное гуляние и дискотека. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по приготовлению глинтвейна и русском чаепитии с пирогами.