Областной конкурс участников «Активного долголетия» прошел в Волоколамске

Конкурс уже во второй раз организовал комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Волоколамский». Глава муниципалитета Наталья Козлова отметила, что у представителей старшего поколения очень много разнообразных талантов. «Они поют, танцуют, занимаются декоративно-прикладным творчеством и подают прекрасный пример для подражания всем нам», — сказала она.

Победителем конкурса среди творческих коллективов стал хор русской песни «Родные напевы» Вербилковского дома культуры Талдомского округа. Первое место среди солистов заняла Надежда Аненко из КЦСОР «Можайский» Рузского округа.

Во время конкурса в фойе Центра культуры и творчества можно было поучаствовать в мастер-классе по игре на деревянных ложках, который провел коллектив Беляногорского дома культуры, а также посмотреть выставку работ участников проекта «Активное долголетие» из Волоколамского округа.