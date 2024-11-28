Областной конкурс талантов среди юных пожарных прошел в Можайске
В Можайском округе прошел зональный этап областного конкурса «Таланты и поклонники». Организаторами стали Главное управление МЧС России по Московской области и областное отделение ВДПО.
Тематика конкурса — подвиги огнеборцев и пожарная безопасность детей. Номера разделены по номинациям, и каждый должен соответствовать направлению мероприятия. Дети исполнили известные песни, бардовские композиции и хореографические представления.
В конкурсе приняли участие около 150 участников из восьми округов Московской области. Зональный этап прошел в гимназии № 4 на улице Александра Триполитова — пожарного, погибшего при исполнении служебного долга.
«Традиционно конкурс проводится в три этапа. Первый — на муниципальном уровне, второй — на зональном и третий — на областном. Определились четыре зоны. Одним из мест проведения мероприятия стал Можайский округ. Мы очень рады, что именно здесь проходит это мероприятие. Хотим, чтобы дети были вовлечены. У нас все получилось. Это видно по их желанию и самоотдаче на сцене», — рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Можайскому городскому округу Вячеслав Завьялов.
Специалисты «Службы первых» вошли в состав жюри. Оценку каждому номеру выставляли по критериям: артистизм, тематика и яркость.
Победители зонального этапа представят свои округа и учебные учреждения уже на областном конкурсе.
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