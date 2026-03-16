Областной конкурс среди учениц кадетских классов прошел в Химках
В Химках на площадке школы «Лига первых» прошел областной конкурс «Девушки в погонах», собравший воспитанниц кадетских классов и учреждений со всего региона. Участницами мероприятия стали более 200 девушек, представивших 23 муниципалитета.
Главными целями конкурса организаторы назвали укрепление патриотического воспитания, привлечение внимания к кадетскому движению и демонстрацию успехов юных воспитанниц — как в учебе, так и в творчестве.
Почетным гостем события стал Анатолий Злобин, майор запаса, участник специальной военной операции и кавалер Ордена Мужества, который также является участником кадрового проекта «Герои Подмосковья».
Обращаясь к конкурсанткам, он подчеркнул ценность связи поколений и поблагодарил девушек за то, что они чтят и продолжают кадетские традиции.
Участницам предстояло пройти несколько этапов, в рамках которых оценивали их навыки строевой подготовки, знание ключевых событий военной истории и умение оказывать первую доврачебную помощь.
Не остались без внимания физическая подготовка девушек, а также их меткость при выполнении упражнений по стрельбе. По итогам всех испытаний жюри определило сильнейшие команды.
Московская область уделяет приоритетное внимание воспитанию гармонично развитой личности, и кадетское образование — один из ключевых инструментов достижения этой цели.
Игорь Коростелев
начальник отдела социально-гуманитарной направленности Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи
Подобные соревнования призваны подчеркнуть особую роль кадетского образования, которое гармонично соединяет в себе академическую основательность с военно-патриотической подготовкой. Они помогают формировать активную жизненную позицию у молодежи, воспитывать чувство ответственности и уважения к истории родной страны.