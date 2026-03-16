Областной конкурс среди учениц кадетских классов прошел в Химках

В Химках на площадке школы «Лига первых» прошел областной конкурс «Девушки в погонах», собравший воспитанниц кадетских классов и учреждений со всего региона. Участницами мероприятия стали более 200 девушек, представивших 23 муниципалитета.

Главными целями конкурса организаторы назвали укрепление патриотического воспитания, привлечение внимания к кадетскому движению и демонстрацию успехов юных воспитанниц — как в учебе, так и в творчестве.

Почетным гостем события стал Анатолий Злобин, майор запаса, участник специальной военной операции и кавалер Ордена Мужества, который также является участником кадрового проекта «Герои Подмосковья».

Обращаясь к конкурсанткам, он подчеркнул ценность связи поколений и поблагодарил девушек за то, что они чтят и продолжают кадетские традиции.

Участницам предстояло пройти несколько этапов, в рамках которых оценивали их навыки строевой подготовки, знание ключевых событий военной истории и умение оказывать первую доврачебную помощь.

Не остались без внимания физическая подготовка девушек, а также их меткость при выполнении упражнений по стрельбе. По итогам всех испытаний жюри определило сильнейшие команды.