Областной конкурс робототехники среди школьников прошел в Лобне

Ученики школы № 3 из Лобни завоевали призовые места в конкурсе «Шаг в будущее». Финал прошел в гимназии «Интерес», где участники представили 180 проектов.

Команда из Лобни победила в номинации «Роботы-помощники». В ее состав вошли Светлана К. и Петр Д., ученики четвертого класса, а руководителем выступила педагог Анастасия Ефремова. По словам наставника, добиться успеха удалось благодаря усердию и творческому подходу ребят.

Конкурс объединил школьников со всей Московской области, которые представили свои проекты в области робототехники. Подобные мероприятия помогают раскрыть потенциал юных инженеров, а победы мотивируют на дальнейшие достижения.

В Лобне уделяют особое внимание развитию образования. Недавно в городе открылся лицей «Авиатика», где учащиеся могут выбрать авиастроительный, аэрокосмический, курчатовский или медиапрофиль.