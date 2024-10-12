Областной конкурс профмастерства среди студотрядов прошел в Коломне
На базе Коломенского аграрного колледжа имени Козлова завершился конкурс профессионального мастерства «Труд крут!». Он собрал студенческие сельскохозяйственные отряды из Центрального федерального округа.
На протяжении трех дней участники демонстрировали свои навыки и знания в пяти ключевых компетенциях: «Ветеринария», «Зоотехния», «Технология переработки продуктов», «Агрономия» и «Сбор сезонного урожая сельскохозяйственного направления».
В компетенции «Ветеринария» студенты проводили клинический осмотр животных и выполняли лабораторные исследования, демонстрируя свои навыки в области здоровья животных. В компетенции «Зоотехния» — измеряли животных, оценивали их упитанность и экстерьер, а также анализировали качество и вид кормов.
По итогам конкурса Милослава Дурова заняла первое место в компетенции «Зоотехния», продемонстрировав глубокие знания и практические навыки. Анастасия Бессонова завоевала второе место в категории «Технология переработки продукции», проявив высокий уровень подготовки. Светлана Зязина оказалась третьей в компетенции «Сбор сезонного урожая сельскохозяйственного производства», показав отличные результаты в сборе и анализе урожая.
Конкурс стал важной площадкой для обмена опытом и укрепления профессиональных связей среди студентов аграрных специальностей, подтвердив значимость подготовки квалифицированных кадров для сельскохозяйственного сектора.
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