Областной конкурс пианистов прошел в Химках

В Центральной детской школе искусств в Химках прошел Московский областной открытый конкурс пианистов «Его величество рояль». В нем приняли участие 55 воспитанников из Одинцова, Балашихи, Люберец, Долгопрудного, Богородского и других муниципалитетов Подмосковья.

Юные химчане оказались в числе победителей. Алена Сметанина завоевала гран-при в номинации «Фортепианный концерт» и победила в номинации «Фортепианный ансамбль». Павел Демчук, Алексей Соколов и Кристина Касьянова стали первыми в «Фортепианном ансамбле», а Адир Каиров — в номинации «Фортепианный концерт».

«Конкурс был утвержден в 2014 году Министерством культуры Московской области. Сегодня в нем принимают участие воспитанники областных детских музыкальных школ и школ искусств», — сказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Химок Инна Монастырская.

В состав жюри вошли лауреаты всероссийских и международных конкурсов, профессора консерваторий и преподаватели высших категорий.

«Поздравляю ребят с прекрасными выступлениями и яркими победами. То, чем они занимаются, заслуживает признания и похвалы, ведь это большой труд — передать через игру на инструменте эмоции и чувства», — прокомментировала общественница Татьяна Кавторева.

Впервые конкурс «Его величество рояль» прошел в Химках в 1996 году в статусе межзонального. Преподаватели музыкальных школ проявили большой интерес, и событие стало проводиться регулярно.