Областной конкурс народной музыки прошел в Детской школе искусств в Шатуре

В Шатуре стартовал областной открытый конкурс народной музыки имени Н. Н. Калинина. Детская школа искусств проводит музыкальный фестиваль в четвертый раз.
В Детской школе искусств собрались более 300 конкурсантов из 36 городов Подмосковья — певцы и музыканты, играющие на народных инструментах.
Участников поприветствовал глава муниципального округа Николай Прилуцкий и пожелал ребятам удачи, а жюри — взвешенных решений.
Выступления артистов оценивали профессора академии имени Гнесиных и заслуженные артисты России. Директор школы искусств Татьяна Смирнова рассказала, что 19 апреля победители конкурса выступят на одной сцене с ансамблем народных инструментов имени Зыкиной «Россия». Именитые музыканты будут аккомпанировать юным талантам. Концерт состоится в корпусе лицея «Перспектива».