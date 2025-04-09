Областной конкурс народной музыки прошел в Детской школе искусств в Шатуре

Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура

В Шатуре стартовал областной открытый конкурс народной музыки имени Н. Н. Калинина. Детская школа искусств проводит музыкальный фестиваль в четвертый раз.

В Детской школе искусств собрались более 300 конкурсантов из 36 городов Подмосковья — певцы и музыканты, играющие на народных инструментах.

Участников поприветствовал глава муниципального округа Николай Прилуцкий и пожелал ребятам удачи, а жюри — взвешенных решений.

Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
1/5
Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
2/5
Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
3/5
Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
4/5
Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура
5/5

Выступления артистов оценивали профессора академии имени Гнесиных и заслуженные артисты России. Директор школы искусств Татьяна Смирнова рассказала, что 19 апреля победители конкурса выступят на одной сцене с ансамблем народных инструментов имени Зыкиной «Россия». Именитые музыканты будут аккомпанировать юным талантам. Концерт состоится в корпусе лицея «Перспектива».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что флагманские школы стали уникальными для новых талантов и побед.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте