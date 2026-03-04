Областной конкурс «Миссис Активное долголетие» прошел в Ногинске

Мероприятие состоялось в районном доме культуры Ногинска. На сцену вышли 14 удивительных женщин из разных городов Подмосковья, которые своим примером доказали, что можно оставаться молодыми, вести активный образ жизни, заниматься творчеством и вдохновлять окружающих.

Богородский округ представляла Светлана Колдинова. Она участвует в проекте «Активное долголетие» с момента его создания и активно вовлечена в клубные формирования: вокальный клуб «Поющие сердца» и творческое объединение «PRO Театр». Является победителем всероссийских и международных конкурсов.

По итогам конкурса победу одержала Валентина Смирнова из Электростали. Победительница участвует в проекте «Активное долголетие» с 2019 года. Увлекается пением, йогой, вязанием на спицах и алмазной мозаикой.

Помимо праздничного концерта, гостей и зрителей в фойе ждали мастер-класс по созданию украшений к 8 Марта и выставка работ участниц.