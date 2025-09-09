Областной конкурс лесников прошел в Воскресенске

Смотр-конкурс на звание «Лесник года 2025» состоялся уже в 10-й раз. На лесной в районе поселка имени Цюрупы собрались 19 представителей лесничеств Московской области.

Участники прошли практические испытания по изготовлению деляночных столбов, разведению костров и тушению условных пожаров с помощью ранцевых огнетушителей и мотопомпы. Лесничие продемонстрировали технику посадки сеянцев, определяя состав и полноту насаждения на лесном участке с помощью глазомера. Конкурсантам также нужно было показать знание лесного законодательства, охраны лесов от пожаров и вопросов защиты и воспроизводства лесов.

По итогам состязаний победителем конкурса стал представитель Истринского лесничества. Второе и третье места заняли лесничие из Шатурского и Волоколамского филиалов.