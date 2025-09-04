Областной конкурс «Лесник года» пройдет в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Лучшего лесника года выберут в Воскресенске. Профессиональное состязание проведут в Виноградовском лесничестве в поселке имени Цюрупы 5 сентября.

Соревнование организуют каждый год с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За победу традиционно поборются лесничие из всех 19 филиалов «Мособллеса», подведомственного Комлесхозу. Ежегодно конкурс приурочен ко Дню работников леса.

Сейчас организаторы завершают последние приготовления. Они обустраивают специальные площадки для соревнований.

Участникам предстоит выполнить теоретические и практические задания на знания и навыки в охране леса, восстановлении лесов и противопожарной безопасности. Кроме того, они продемонстрируют умения делать деляночные столбы и искусственные гнездовья, разводить костры и тушить условные пожары.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте