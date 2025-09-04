Областной конкурс «Лесник года» пройдет в Воскресенске

Лучшего лесника года выберут в Воскресенске. Профессиональное состязание проведут в Виноградовском лесничестве в поселке имени Цюрупы 5 сентября.

Соревнование организуют каждый год с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За победу традиционно поборются лесничие из всех 19 филиалов «Мособллеса», подведомственного Комлесхозу. Ежегодно конкурс приурочен ко Дню работников леса.

Сейчас организаторы завершают последние приготовления. Они обустраивают специальные площадки для соревнований.

Участникам предстоит выполнить теоретические и практические задания на знания и навыки в охране леса, восстановлении лесов и противопожарной безопасности. Кроме того, они продемонстрируют умения делать деляночные столбы и искусственные гнездовья, разводить костры и тушить условные пожары.