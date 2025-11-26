Областной конкурс классического танца прошел во Дворце культуры «Россия» в Серпухове

В Серпухове во Дворце культуры «Россия» прошел Московский областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья». В нем приняли участие более 300 артистов, которые представили 116 творческих номеров.

Конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья» — жемчужина хореографического искусства в области, отметили организаторы. Его проводят с 2009 года. В этом году артисты соревновались в двух номинациях и четырех возрастных группах.

В состав жюри вошли Владимир Кириллов — народный артист России, главный балетмейстер Детского музыкального театра имени Натальи Сац, заведующий кафедрой классического танца МГИК, Валентина Гусева — заслуженная артистка Республики Марий Эл, заслуженный работник культуры Московской области, Елена Щеголева — заслуженный работник культуры России, доцент кафедры классического танца МГИК, преподаватель высшей категории хореографического училища им. Леонида Лавровского.

На церемонии награждения выступили Иван Титов — лауреат всероссийских и международных балетных конкурсов, Елена Князькова — заслуженная артистка России, золотой лауреат международных конкурсов, лауреаты Всероссийских конкурсов, обладатели специальной премии «За лучшее исполнение хореографии Михаила Фокина» Тимур Куаталиев и Полина Химич.

В результате гран‑при конкурса завоевал образцовый коллектив — хореографическая студия «Сильфида». Высшую награду присудили за композицию «Яд пустыни» в постановке Анастасии Мужиповой.

Лауреатами третьей степени стали Клайдерман с композицией «Мелодия ручья» в постановке Галины Раманцевой, Григ — с композицией «Утро», Свиридов — с композицией «Тройка».

Первое место завоевали Глиэр за танец цыганки из балета «Мариула», Адан — за вариацию Медоры из балета «Корсар».