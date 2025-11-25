Областной конкурс исполнителей народной песни пройдет в Балашихе 30 ноября

В городском округе Балашиха 30 ноября состоится Московский областной фестиваль‑конкурс исполнителей народной песни «Песня — звонкое чудо России». Мероприятие пройдет в Культурно‑досуговом центре «Подмосковные вечера».

Фестиваль соберет 385 участников из 16 городов Подмосковья: детские и взрослые вокальные коллективы, солисты и ансамбли будут состязаться в исполнительском мастерстве и сохранении народной песенной традиции.

Жюри конкурса возглавит народная артистка России Надежда Крыгина — профессор кафедры «Народное пение» Государственного музыкально‑педагогического института имени М. М. Ипполитова‑Иванова и эксперт телевизионного проекта «Ну‑ка, все вместе!» на канале «Россия 1». В составе жюри — профессионалы вокального и этномузыкального направлений, оценившие по критериям сценического исполнения, вокальной техники и аутентичности репертуара.

Фестиваль приурочен к 125‑летию со дня рождения советской певицы, заслуженной артистки РСФСР Лидии Руслановой. Организаторы ставят целью популяризацию народной песни, поддержку молодых исполнителей и сохранение музыкального наследия России.

Фестиваль-конкурс пройдет по адресу: улица Заречная, 3. Начало в 10:30, вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.