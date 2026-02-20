Областной конкурс хоровых коллективов провели в Ивантеевке

В доме культуры «Юбилейный» в Ивантеевке 19 февраля провели областной конкурс хоровых коллективов «Мужчинам посвящается». Участниками стали 130 человек из семи городов Подмосковья, представляющие проект «Активное долголетие».

Хоры исполнили патриотические и народные произведения, посвятив их защитникам Отечества. Зрители тепло принимали каждого участника.

Жюри отметило самобытность и яркость всех коллективов. Хор «Благолетие» из клуба «Активное долголетие» в Ивантеевке под руководством Елены Носенко получил звание лауреата второй степени.

Дмитровский хор одержал победу сразу в двух номинациях: «О Родине, о мужестве, о славе» и «Любо, братцы, любо».

«Пение в хоре — это и радость творчества, и крепкая дружба, и возможность дарить людям хорошее настроение. Спасибо всем участникам за душевное тепло и позитивный настрой», — подчеркнула заведующая проектом «Активное долголетие» Светлана Гончарова.

Конкурс объединил людей разных поколений и подарил им предпраздничное настроение.