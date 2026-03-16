Областной конкурс хоров мальчиков и юношей прошел в Дубне

XI Московский областной открытый конкурс хоров мальчиков Подмосковья состоялся 15 марта в органном зале хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна». Организаторы посвятили его Году единства народов России и 70-летию округа.

Председатель жюри Алексей Петров признался, что слушать выступления было огромным удовольствием. По его словам, поющие мальчишки — явление необычное, и в каждом коллективе чувствуется искренняя тяга к любимому делу.

В программе прозвучали произведения русских композиторов — Свиридова, Шостаковича, Глинки, Чеснокова. Сложные вокальные номера исполнили хоры из Подмосковья и соседних регионов.

Итоги объявят позднее на официальном сайте, но главным результатом организаторы считают обмен опытом. Художественный руководитель хоровой школы Ольга Миронова отметила, что для музыкантов важно не только говорить, но и слышать друг друга, сравнивать себя с другими коллективами и перенимать наработки коллег. Конкурс стал площадкой для творческого общения и профессионального роста юных исполнителей.