Областной конкурс гитаристов прошел в Истре

В Детской школе искусств имени Ширшова состоялся Московский областной конкурс «Мир гитары». За главный приз боролись 89 участников из более чем 20 городов, включая 63 солиста и 9 ансамблей.

Выступления юных музыкантов оценивало звездное жюри — профессора ведущих музыкальных вузов страны Евгений Финкельштейн, Сергей Матохин и Дмитрий Илларионов. Лауреатами конкурса стали 35 участников.

Гран-при завоевала Александра Ровнова из Детской музыкальной школы имени Шостаковича. В качестве награды она получила профессиональную гитару.

Десятки званий победителя разных степеней остались в Истре, что подтверждает высокий уровень образования в местной школе искусств. Каждый из 89 участников получил от членов жюри персональные рекомендации — для юных музыкантов такие советы профессионалов мирового уровня бесценны.