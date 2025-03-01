Областной конкурс эстрадного пения пройдет в Химках

Артисты со всей Московской области приедут на вокальный конкурс «Вместе с нами» в Химки. Он состоится уже завтра, 2 марта, в Центральной детской школе искусств.

Участниками творческого состязания станут свыше 80 человек. Они уже прошли отборочное прослушивание.

Вокалисты выступят как сольно в трех возрастных группах, так и в составе ансамблей. Свои композиции они исполнят в эстрадной технике пения.

«За всю историю проведения в творческом состязании приняли участие учащиеся более 40 детских музыкальных школ и детских школ искусств из разных городов Подмосковья. Я приглашаю всех любителей музыки на наше мероприятие, чтобы насладится пением и подержать юных артистов», — сказала директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие стартует в 15:00.

Отметим, что в следующем году Центральная детская школа искусств поучаствует в программе «Культурная среда Подмосковья». Благодаря этому в учреждении появится новое оборудование и музыкальные инструменты.