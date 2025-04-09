Областной конкурс детского и юношеского творчества прошел в Наро-Фоминске

Творческие соревнования под названием «На крыльях вдохновения» состоялись 4 и 5 апреля в хореографической школе имени Ирины Зайцевой. В мероприятии приняли участие 335 воспитанников школ искусств из 25 муниципальных образований Подмосковья.
Конкурс проходил в несколько этапов, охватывая такие дисциплины, как хореография, игра на струнно-смычковых и духовых инструментах, а также художественное образование. Из-за большого числа участников мероприятие растянулось на два дня. Судейство осуществляли признанные эксперты в соответствующих областях искусства, представлявшие компетентное жюри конкурса.
Параллельно с конкурсом на базе художественной школы состоялась открытая выставка картин «Колорит китайской культуры», на которой были представлены работы молодых художников. Эти произведения примут участие в ежегодном международном художественном конкурсе в китайском городе Фошане.
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