Областной конкурс академической скульптуры прошел в Наро-Фоминске

Фото: 360.ru

Попробовать свои силы в творческом состязании собралось более 100 участников из разных округов Подмосковья. Конкурс учредили Министерство культуры и туризма Московской области и администрация Наро-Фоминского городского округа.

Мероприятие проходило на базе центральной детской школы искусств «Гармония». Участники соревновались в девяти номинациях. Ребята выполняли скульптуры птиц, животных, головы и фигуры человека и другие статуэтки. Работы нужно было сделать за определенное время.

Победителей наградили статуэтками. Члены жюри рассказали участникам, по каким критериям оценивали их творения и над какими ошибками стоит поработать.

В следующий раз принять участие в конкурсе можно будет в 2026 году. Регистрацию откроют за два месяца до начала события.

Целью ежегодного мероприятия является воспитание эстетического и художественного вкуса у учащихся, развитие у детей трехмерного восприятия объемной формы и умения хорошо чувствовать и передавать изобразительными средствами объем пространств, сохранение традиций русской классической школы изобразительного искусства и выявление наиболее одаренных и талантливых детей.

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