Областной конкурс академической скульптуры прошел в Наро-Фоминске

Попробовать свои силы в творческом состязании собралось более 100 участников из разных округов Подмосковья. Конкурс учредили Министерство культуры и туризма Московской области и администрация Наро-Фоминского городского округа.

Мероприятие проходило на базе центральной детской школы искусств «Гармония». Участники соревновались в девяти номинациях. Ребята выполняли скульптуры птиц, животных, головы и фигуры человека и другие статуэтки. Работы нужно было сделать за определенное время.

Победителей наградили статуэтками. Члены жюри рассказали участникам, по каким критериям оценивали их творения и над какими ошибками стоит поработать.