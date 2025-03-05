Областной конкурс академической скульптуры прошел в Наро-Фоминске

Попробовать свои силы в творческом состязании собралось более 100 участников из разных округов Подмосковья. Конкурс учредили Министерство культуры и туризма Московской области и администрация Наро-Фоминского городского округа.
Мероприятие проходило на базе центральной детской школы искусств «Гармония». Участники соревновались в девяти номинациях. Ребята выполняли скульптуры птиц, животных, головы и фигуры человека и другие статуэтки. Работы нужно было сделать за определенное время.
Победителей наградили статуэтками. Члены жюри рассказали участникам, по каким критериям оценивали их творения и над какими ошибками стоит поработать.
В следующий раз принять участие в конкурсе можно будет в 2026 году. Регистрацию откроют за два месяца до начала события.
Целью ежегодного мероприятия является воспитание эстетического и художественного вкуса у учащихся, развитие у детей трехмерного восприятия объемной формы и умения хорошо чувствовать и передавать изобразительными средствами объем пространств, сохранение традиций русской классической школы изобразительного искусства и выявление наиболее одаренных и талантливых детей.
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