Областной конкурс академической скульптуры прошел в Наро-Фоминске

Более 100 юных скульпторов из 18 муниципалитетов Подмосковья собрались 14 февраля в детской хореографической школе имени Ирины Зайцевой. Мероприятие проводится с 2010 года, а с 2015 оно получило статус областного.

Участники младшей возрастной группы лепили из пластилина овощи и фрукты, а старшие создавали с натуры человеческие головы и фигуры. Работа требовала наблюдательности, точности и терпения — здесь важно было передать не только внешнее сходство, но и характер. Моделью для юных скульпторов выступила ученица хореографической школы в национальном русском костюме — образ выбрали в честь Года единства народов России.

Гран-при конкурса завоевала воспитанница Центральной детской школы искусств «Гармония» Полина Дильман. Ее победа подтверждает, что традиции академической скульптуры в округе бережно хранят и передают молодому поколению.