Областной конгресс по вопросам родовспоможения начался в Подмосковье

Второй конгресс «Подмосковные вечера. У истоков жизни» начался в Московской области. Мероприятие продлится два дня — 28 и 29 апреля. На нем обсудят систему родовспоможения в регионе.

Организаторами конгресса выступили министерство здравоохранения региона, областной перинатальный центр и НИКИ детства.

Участники — акушеры-гинекологи, анестезиологи и неонатологи — обсудят актуальные вопросы родовспоможения, обменяются мнениями и опытом. В программе запланированы пленарные заседания и профессиональные дискуссии.

«Такие мероприятия позволяют обсудить с коллегами последние достижения сферы родовспоможения и обменяться опытом, а значит повысить качество медицинской помощи для будущих мам, рожениц и новорожденных», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Подробности о мероприятии можно узнать по ссылке.