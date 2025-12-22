Областной юношеский турнир по легкой атлетике прошел в Жуковском

Юношеские XLII соревнования по легкой атлетике «Бал Олимпийцев», которые прошли в Жуковском в 42-й раз, объединили 150 ребят и девушек из разных городов Московской области. За звание лучших они состязались в беге на 30, 150, 300 и 600 метров.

Олимпийский чемпион, первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский, заслуженный тренер России Любовь Мирошниченко, главный тренер сборной Московской области по легкой атлетике Евгений Шармин, заслуженный мастер спорта России, участник Олимпийских игр, тренер спортивной школы «Метеор» Николай Матюхин и депутат Московской областной думы Игорь Чистюхин поприветствовали участников, их наставников и зрителей. Почетные гости турнира пожелали юношам и девушкам успехов в спорте.

Юрий Борзаковский поделился воспоминаниями о том, как сам когда-то был участником этих состязаний и мечтал выиграть медаль.

«Ребята, верьте в себя, все реально, стоит только поставить перед собой цель», — обратился он к юным спортсменам.