Областной хореографический фестиваль провели в Королеве

В Королеве 4 апреля прошел областной конкурс-фестиваль хореографических коллективов, ставший частью масштабного проекта «Юные таланты Московии». Мероприятие объединило участников со всего региона и стало одной из крупнейших творческих площадок для детей и молодежи.

В Министерстве образования Московской области отметили, что выступления развернулись сразу на трех сценах города. В них приняли участие более 300 коллективов, представляющих 56 муниципалитетов, а общее число участников превысило пять тысяч человек.

Программа включала разнообразные направления хореографии — от классического балета до народных и современных танцевальных постановок.

Конкурсный отбор проводило профессиональное жюри, в которое вошли признанные хореографы и деятели культуры региона. Они оценивали технику исполнения, артистизм и оригинальность номеров.

Организаторы подчеркнули, что ключевая цель фестиваля — поддержка талантливых детей и подростков, а также развитие интереса к творчеству среди молодежи.