Областной футбольный турнир среди сотрудников прокуратуры прошел в Химках

На стадионе «Новые Химки» состоялись традиционные соревнования по мини-футболу. В ежегодном спортивном мероприятии участвовали 10 команд из разных городов Подмосковья.

За победу боролись команды городских и районных прокуратур, структурных подразделений аппарата и ветераны. На открытии выступили воспитанники спортивной школы «Надежда» с танцевальным номером. Затем провели жеребьевку.

Глава округа Инна Федотова отметила, что для муниципалитета большая честь принимать соревнования такого уровня. Она подчеркнула, что Химки — один из спортивных центров Подмосковья, где создаются условия для занятий спортом и проведения масштабных турниров.

Среди гостей были заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский, заместитель министра спорта региона Алексей Кокурин и звезды футбола. Участники отметили, что в этом турнире возраст и опыт не главное — в приоритете командный дух и любовь к спорту.