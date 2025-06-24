Областной форум волонтеров прошел в Жуковском

Площадкой для проведения образовательного форума стал Технопарк Центрального аэрогидродинамического института. Темой мероприятия было развитие волонтерского движения Подмосковья.

Первый заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова рассказала о планах развития волонтерства в регионе на ближайшие годы. Спикеры познакомили участников форума с работой «Волонтеров Подмосковья», различными добровольческими программами, крупными проектами и мероприятиями регионального движения.

После каждого выступления гости могли задать интересующие вопросы и поучаствовать в интерактивах. Организаторы также провели тренинг на сплочение участников мероприятия.

В рамках форума состоялись семинары «Структурирование работы волонтерских штабов регионального движения „Волонтеры Подмосковья“ в муниципальных образованиях Московской области» и «Этапы координации волонтерских корпусов крупных проектов», а также лекционная сессия «Серебряное добровольчество: вчера, сегодня, завтра».