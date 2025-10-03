Областной форум «Волонтеров Подмосковья» прошел в Дубне

Активисты «Волонтеров Подмосковья» восьми муниципальных образований собрались в Дубне на региональный форум. Перед ребятами выступил инструктор Центра военно-спортивной подготовки «Воин».

Диалог с залом получился активным и информативным. Ребята освоили азы оказания первой медицинской помощи.

«В процессе приобретения новых навыков очень важна практическая демонстрация. Сегодня нам показали, какой должна быть правильная техника при оказании помощи пострадавшему», — заметила участница объединения «Волонтеры Подмосковья» Милена Панкова.

Во второй части форума прошла командообразующая игра. Участники отвечали на вопросы, сортировали мусор, собирали паззлы и разрабатывали эмблемы для команд.

В областном форуме «Волонтеров Подмосковья» встретились представители добровольческих движений. Они поучаствовали в играх, мастер-классах, прослушали лекции от интересных личностей. Встреча в Дубне — шестая в этом году.

«Волонтеры — наши постоянные помощники во всех городских делах. В среднем каждый год они участвуют в 300 акциях. Уверен, навыки, полученные на форуме в Дубне, помогут ребятам в их дальнейшей работе», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров